Nenad Bjelica hırslı ve savaşçı

“Bjelica hırslı ve savaşçı özelliğini teknik direktörlük dönemine de taşımayı bildi. Rakibe göre formasyonlarla savaşıyor, tek bir taktiğe saplanmıyor. Bjelica'nın en kayda değer özelliklerinin başında elindeki oyuncu grubundan maksimum verim alması geliyor. Düşüşte olan isimleri yeniden parlatabiliyor. Yüksek bütçeli kadroların başka baharlara kaldığı dönemde Bjelica, Fenerbahçe'nin aradığı kan olabilir. Sarı-lacivertlilere şampiyonluk yaşatacak kapasitede."

Son dönemde adı Fenerbahçe ile sıkça anılan Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica, futbolculuk döneminde sadece 2 sene Hırvatistan Ligi'nde forma giydikten sonra çok genç denebilecek bir yaşta La Liga gibi önemli bir arenanın yolunu tuttu. İspanya'da sırasıyla Albacete, Real Betis ve Las Palmas'ta oynayan Bjelica, hafızalarımıza Albacete'nin Barcelona'yı deplasmanda 1-0 yendiği maçta attığı golle kazandı. Hırslı ve savaşçı bir futbolcu olan Bjelica, bu özelliğini teknik direktörlük dönemine de taşımayı bildi. Hocalık kariyerine Avusturya'da başlayan Bjelica, sırasıyla İtalya ve Polonya'da görev yaptı.

ZAGREB'DE VİTRİNE ÇIKTI

Gittiği her ülkenin futbol karakterini özümseyen bir yapıya sahip olan Hırvat hoca, taktik uygulamaları yönünden esnek bir yapıya sahip. Rakibe göre formasyonlarla savaşan Bjelica'nın en olumlu özelliği tek bir taktiğe saplanıp kalmaması... Dinamo Zagreb'de elde ettiği iki şampiyonluk ve bu ekiple Avrupa arenasında sergilediği futbol onu önemli ölçüde vitrine çıkarttı. Bjelica'nın en kayda değer özelliklerinin başında elindeki oyuncu grubundan maksimum verim alması geliyor. Öyle ki, öz güvenini yitiren ya da düşüşte olan oyuncuları yeniden parlatabilen Bjelica, kadroya göre şekillendirdiği taktik anlayışıyla başarıya ulaşabiliyor.

SABIRLI OLUNURSA...

İşte bu noktada, yüksek bütçeli kadroların başka baharlara kaldığı şu dönemde Nenad Bjelica, Fenerbahçe'nin aradığı kan olabilir. Yeni jenerasyon Hırvat teknik adamlar son dönemde oldukça başarılı işler çıkartıyorlar. Coğrafyaların yakın olması ve kültürel anlamdaki paralellikler Balkan kökenli futbol adamlarının ülkemizde başarılı olabileceğini bizlere gösterdi. Fenerbahçe yönetimi ve taraftarı eğer sabır gösterirse, Bjelica, sarı-lacivertlilere özlediği şampiyonlukları yaşatacak kapasitede bir isim.