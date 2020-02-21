Kumar tutmadı

Okan Buruk, maça "kaybedeceksem bu şekilde kaybedeyim" felsefesiyle çıktı. Zira, Sporting deplasmanında, hem de iki ayaklı bir mücadelenin ilk maçında, ilk 11'e 3 forvet yazmak cesaret ister.

Ancak henüz üçüncü dakikada gelen gol, bu kadro tercihinin sorgulanmasına yetti.

Lizbon'da bu kadar cesur olmak gerekli miydi? Bununla birlikte, Başakşehir defansı ilk yarıda çöktü.

Savunmamızın arkasına atılan toplar kalemizde büyük tehlikelere neden oldu. Bu sürede Mert, muhteşem kurtarışlarıyla farkın artmasını engelledi. Fakat temsilcimizin süngüsü o kadar düşmüştü ki, Sporar'ın şık vuruşunda Mert'in de yapacak bir şeyi yoktu.

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Sonuç olarak ilk 45 dakikada Sporting'in yüksek temposu karşısında Başakşehir adeta sahadan silindi. Yani Okan Hoca'nın kumarı ilk bölümde tutmadı.

İkinci yarı da aynı senaryo ile başladı. Savunmada hatalar zinciri ve gelen Sporting golü… Okan Buruk son 25 dakikada tüm riskleri alarak Skertel – Elia değişikliğini yaptı. O andan sonra temsilcimiz vites yükseltti ve topla hakim olmaya başladı.

Bu maçlarda deplasmanda gol atmak önemli. İşte o golü de 75.

Dakikada Visca'nın penaltısıyla bulduk. Kalan sürede 3-2 yapabilsek harika olurdu ama 3-1 de çok kötü değil. Tur zora girdi gibi gözükse de Başakşehir, bu maçta adeta kendini aşan Sporting'i İstanbul'da devirip turu alabilir. Bu ekipte o potansiyel var. Ama SEYİRCİ DESTEĞİ DE ŞART!