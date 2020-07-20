Buruk farkı

Hanesine yazdıracağı 3 puanla, kendi göbek bağını keserek şampiyonluğunu ilan edecek olan Başakşehir, Kayserispor karşısında işini şansa bırakmadı. Boz Baykuşlar 19. dakikada bulduğu golle 1-0 öne geçerek en azından ileriki dakikalarda yaşayabileceği muhtemel stresin de önüne geçmiş oldu. Hatta Visca'nın ayağından kaçan penaltı vuruşu gole dönüşmüş olsa, Başakşehir fişi ilk yarıda çekebilirdi. Fakat bu sezon yaşanan gariplikler halkasına öyle bir şey daha eklendi ki, Başakşehir, maçın 81. dakikası oynanırken şampiyonluğunu ilan etti. Fatih Terim Stadı'nda yaşanan 25 dakikalık elektrik kesintisi nedeniyle maçın geç sona ermesi ve Trabzonspor'un 3-1 önde götürdüğü Konyaspor maçını 4-3 kaybetmesi...

***