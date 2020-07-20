Buruk farkı – Ali Baransel – Fotomaç
20 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler Yazarlar Ali Baransel Buruk farkı

Buruk farkı

Hanesine yazdıracağı 3 puanla, kendi göbek bağını keserek şampiyonluğunu ilan edecek olan , karşısında işini şansa bırakmadı. Boz Baykuşlar 19. dakikada bulduğu golle 1-0 öne geçerek en azından ileriki dakikalarda yaşayabileceği muhtemel stresin de önüne geçmiş oldu. Hatta Visca'nın ayağından kaçan penaltı vuruşu gole dönüşmüş olsa, Başakşehir fişi ilk yarıda çekebilirdi. Fakat bu sezon yaşanan gariplikler halkasına öyle bir şey daha eklendi ki, Başakşehir, maçın 81. dakikası oynanırken şampiyonluğunu ilan etti. Stadı'nda yaşanan 25 dakikalık elektrik kesintisi nedeniyle maçın geç sona ermesi ve 'un 3-1 önde götürdüğü maçını 4-3 kaybetmesi...

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Aslında bu birazcık da sezonun özeti gibiydi. Şampiyonluğu herkesin birbirine altın tepsiyle sunduğu bu sene, Başakşehir rakiplerine oranla daha az hata yapan ekip olarak tarihinin ilk şampiyonluğunu elde etti. Son dönemde hep zirve yarışının içinde olan ancak final haftalarındaki stresi kaldıramayan Başakşehir, ile bu istatistiği de yerle bir etti. Okan Buruk demişken şunu da söylemek lazım. Geçen yıl yüksek tansiyonlu bir atmosferde Rizespor'u ligde tutan Okan Buruk, şampiyonluk stresini de omuzlarında dirayetli bir şekilde taşımayı başardı. Okan Hoca, 'nın bu kulüpte 5 senede yapamadığını ilk yılında yaparak kariyerine dev bir başarı halkası ekledi. 'in artık yepyeni bir şampiyonu daha var.

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