Avrupa affetmez

Kopenhag'daki maça, sahasında elde ettiği 1-0'lık skorun avantajıyla çıktı. İki ayaklı eşleşmelerde bu skor, çok sempatiyle baktığım bir sonuç değil. Zira ya ilk ayaktaki tabelayı koruyacaksınız, eğer bunu başaramıyorsanız deplasmanda mutlaka gol bulacaksınız.

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Başakşehir, karşılaşmaya en kötü senaryoyla başladı. Kopenhag, harika bir kanat organizasyonuyla henüz 3'üncü dakikada 1-0 öne geçti. Filelerimize giden topta Başakşehir savunmasının hatası gözlerden kaçmadı. Savunmamızın yerleştiği anda, altıpas üzerinden rakibe bu kadar kolay kafa vuruşu mkânı tanımamak gerekir. İlk yarının geneline baktığımızda dersine iyi çalışmış, istekli ve ne yaptığını çok iyi bilen bir Kopenhag izledik. Başakşehir ise tam aksine, oldukça dağınık ve alıştığımız çizgisinden uzaktaydı.

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İkinci yarıya daha iyi başlayacağımız beklentisi içindeydim. Ancak senaryo ilk 45 dakikadan farklı değildi. Kontrolü elinde tutan Kopenhag, 62. dakikada farkı 3'e çıkardığında tur umudumuz yok denecek kadar azaldı. İşin ilginç tarafı ise ilk isabetli şutumuzu 66. dakikada atabildik.

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Ligindeki play off'ta 10 maçta 3 galibiyet alabilen ve şampiyonluğu Midtjylland'a hediye eden Kopennhag, Süper Lig şampiyonu Başakşehir'e adeta futbol dersi verdi. Belli ki, Başakşehir şampiyonluğun verdiği rehavetten çıkamamış. Avrupa arenası hata affetmez!