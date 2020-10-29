Tecrübe şart

Paris Saint Germain, dünya yıldızları ile donatılmış kadrosu ile futbol arenasının en iddialı ekiplerinin başında geliyor.

Bu tip takımlara karşı, hangi platformda mücadele ederseniz edin, oyunu asla kendi sahanızda kabul etmememeniz gerekir.

Başakşehir de, işte bu gerçeğin bilincinde, oyuna son derece cesur ve diri başladı.

Savunmayı sağlam tutan temsilcimiz, ilk 45 dakika genelinde orta saha hakimiyetini gerekli ölçüde sağlayarak, rakibinin oyun kurmasına izin vermedi.

Visca ve Crivelli ile PSG kalesini zaman zaman yoklayan temsilcimiz, net olmasa da, gol pozisyonlarına girmeyi başardı. Böylesine güçlü bir rakibi pasifize etmek, her takımın başaracağı bir meziyet değil.

Zira Başakşehir'in ilk 45 dakikada rakip kaleye yolladığı 7 şut oldukça pozitif bir istatistikti.

H H H

İkinci yarının hemen başında kalemizde gördüğümüz tehlike bir uyarı niteliğindeydi.

Bu uyarıyı iyi okuyan Başakşehir, rakip yarı sahada kurduğu baskıyla PSG'nin dengesini bozmaya devam etti. Fakat her şeyin lehimize saat gibi işlediği dakikalarda, futbolumuzun en büyük handikapı olan yan top hastalığımız nüksetti ve köşe vuruşundan gelen bir toptan akıl almaz bir gol yedik.

Geriye düştükten sonra rakip kalede pozisyon yakalamamıza karşın ortaya tecrübe farkı çıktı ve ağlarımızda ikinci golü de gördük.

Ancak Başakşehir, eğilip bükülmeden oynadığı kaliteli futbolla takdirimizi kazandı.

Fakat, unutulmaması gereken bir gerçek var ki; o da bu platformda iyi futbol kadar tecrübenin de şart olduğu..