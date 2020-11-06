Akıllar nerede?

Grupta ilk iki karşılaşmayı kaybeden Sivasspor, maça, mutlak 3 puan alması gerektiğinin bilincinde başladı. Yiğidolar, maçın ilk 15 dakikalık diliminde Karabağ üzerinde baskı kurmaya çalıştı. Dakikalar 11'i gösterdiğinde köşe vuruşundan gelen ortayı gole çeviren Caner, Sivassporu öne geçirmeyi başardı. Bu gol, takımın rahatlaması adına önemliydi. Zira Karabağ, çok koşan ve mücadele eşiği yüksek bir ekip. Maçın uzun süre 0-0 gitmesi, Sivasspor adına ciddi bir dezavantaj oluşturabilirdi. Sakatlıklardan dolayı kısıtlı bir kadro ile mücadele eden Sivasspor, ilk 45 dakikada Ninga ile çok önemli bir fırsattan da yararlanamadı. Ancak bu devrede temsilcimiz genel hatlarıyla çok etkili bir futbol sergileyemedi.

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Sivasspor, ikinci yarıda ise tam anlamıyla durumu idare etti. 5-6 pası üst üste yapamayan temsilcimiz, oyunun kontrolünü rakip takıma verdi ve hızlı ataklarla hücum yapmaya çalıştı. Karabağ gücü sınırlı bir takım. Dolayısıyla topa sahip olduklarıyla kalıp, kalemizde tehlike yaratamadılar. Neyse ki, rakibin savunmadaki hatasıyla 2-0 öne geçtik ve 3 puanı garantiye aldık. Sivasspor'un aklı acaba hafta sonu oynanacak Galatasaray mıydı desen bir türlü, demesen başka bir türlü. Zira bu oyun anlayışı Sivasspor'u sadece dibe çeker. Yiğidoların daha fazlasını yapacak gücü var.