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Ali Baransel

Ali Baransel

08 Aralık 2020 | Salı

1.’lik hayal değil

İlk torbada yer alan Portekiz, , , , Belçika İngiltere ve gibi güçlü rakiplerden biriyle eşleşmememiz adına önemli bir şans oldu. Zira , grup birinciliğinin finallere direkt katılma vizesi alma anlamına geldiği elemelerde, zirve mücadelesi yapabileceğimiz ve diğer rakiplere nispeten dişimize göre bir rakip olarak göze çarpıyor. Portakallar, son dönemde yeniden yapılanma süreci içerisinde. Hatta öyle ki elemelerinde Fransa ve 'in ardından üçüncü olarak vizesi alamamışlardı.
Ancak şunu unutmamak gerekiyor.
Hollanda, ekolu olan bir futbol ülkesi ve eski günlerine dönebileceğinin sinyallerini yavaş yavaş veriyor. 3. torbadan gelen Norveç, eski günlerini mumla arayan bir ülke. Eleme gruplarında her zaman tehlikeli olabilen Vikingleri geçmiş dönemlerdeki elemelerin en kritik maçlarda yenmeyi başarabilmiştik. 2018 Dünya Kupası elemelerindeki başarılarını EURO 2020 Elemeleri'nde gösteremeyen Karadağ belki emekleme aşamasında olabilir. Ancak Balkan ekolünün dikkat edilmesi gereken bir ekol olduğunu asla unutmamak gerekiyor. ile geçmişte iyi hatıralarımız yok.
Fakat Baltık ekibinin eski gücünden uzak olduğunu rahatlıla söyleyebiliriz.
Grubun zayıf halkası Cebelitarık ise yarı profesyonel oyunculardan kurulu bir ekip. Bu grupta kaderimizi Norveç ve Hollanda maçlarından alacağımız sonuçlar tayin edecek. Yepyeni ve altın gibi bir jenerasyona sahibiz.
Bu iki ekiple oyanayacağımız maçlara konsantre olabilirsek grup birinciliği asla hayal olmaz.

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Etiketler :
2018 Dünya Kupası, Milli Takımımız, Hollanda, Fransa, İspanya, Letonya, İtalya, Almanya, Rusya, İsveç, Vize

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