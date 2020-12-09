Dik bir duruş

Çok güzel başlayan bir Şampiyonlar Ligi gecesi, ırkçılık skandalıyla lekelendi. Oysa ki, evlerimize kapandığımız bu dönemde, ne güzel de futbolun o derin hazzını yaşıyorduk. Başakşehir, PSG deplasmanında kora kor mücadele ederken, dakikalar 13'ü gösterdiğinde futbol tarihine kara leke olarak geçecek rezil bir olayla yüz yüze kaldı. Maçın 4'üncü hakemi Coltescu'nun Webo'yu işaret ederken kullandığı ifade akıllara zarardı. Yok Rumencede o ifade siyah adam demekmiş, yok bu demekmiş bunlar asla kabul edilemez. UEFA'nın resmi mottosu yıllardır "NO TO RACİSM"dir.

Yani "IRKÇILIĞA HAYIR"... UEFA, tribünlere, taraftarlara bu söylemi aşılamaya çalışırken, UEFA'nın en üst seviyesindeki organizasyonda bir hakemin ırkçılık yapması hakikaten akıllara zarar. UEFA'nın galiba önce kendi bağırsaklarını temizlemesi gerekiyor.

Başakşehir dik bir duruş göstererek maça bu hakemlerle devam etmedi. PSG ve Başakşehirli futbolcuların ırkçılığa karşı gösterdiği dayanışma muhteşemdi.

Futbol sadece futbol değildir.