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Ali Baransel

Ali Baransel

11 Aralık 2020 | Cuma

Sorgulama vakti

, Avrupa'da yoluna devam etmek için mutlaka 3 puanı almak zorundaydı.
Ancak sahaya koyulan oyuna baktığımız zaman beraberlik Maccabi'ye yetiyor gibi değil sanki Sivasspor'a yetiyormuş gibi bir oyun gördük. Temsilcimiz maçı kazanmak adına gereken aksiyonları bir türlü gerçekleştiremedi. Kısacası bizim adımıza tatsız tutsuz bir gece geride kalmış oldu. Sonuç olarak Sivasspor Avrupa kupasından elendi. Ama büyük resme baktığımız zaman, Aralık ayı itibarıyla ne Şampiyonlar Ligi'nde, ne de 'nde temsilcimiz kalmadı. Bu durum, ülke puanına delicesine ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde yaşamamız gereken bir tabloyu ortaya koydu. UEFA ülke sıralamasında ilk 10 basamağı kovalayalım derken 13. basamağı bile koruyamayacak duruma gelmek ülke futbolu adına mutlaka sorgulanması gerekmiyor mu? Artık kendimizi dev aynasında görme huyundan acilen vazgeçmemiz gerekiyor. Şapkayı önümüze koyarak, nerede hata yaptığımızı enine boyuna tartışmanın vakti geldi de geçti. Hayatı geçirme zamanı. Bu görev de düşüyor.
Yoksa vay Türk futbolunun haline...

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Etiketler :
UEFA Avrupa Ligi, Türkiye Futbol Federasyonuna, Sivasspor, futbol

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