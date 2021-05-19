Rüya gibi...

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nden tam 3 gün önce stres seviyesi çok yüksek bir maça çıkan ve yıpratıcı 90 dakikanın ardından şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ın, Antalyaspor karşısında yorgun olmasını bekliyordum. İki gün boyunca zaferini kutlayan siyah-beyazlılar, idman yapmaya bile neredeyse fırsat bulamadı. Ama Sergen Yalçın'ın öğrencileri kutlamaları final maçına taşıyarak müsabakaya oldukça hızlı girdi. Kupa maçlarında kalesinde gol görmeyen ve finale dinlenmiş, daha hazırlıklı çıkan Antalya'nın tüm oyun planını bozan siyah-beyazlılar, 30. dakikada Fransız yıldızı Rosier ile fişi erkenden çekti.

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İkinci yarıda oyunu rölantiye alan Beşiktaş sahadan galip ayrılarak sezonu çifte kupayla kapattı.40 maçlık sezonun ardından kazanılan şampiyonluk ve peşinden gelen Türkiye Kupası ile Beşiktaş'a rüya gibi bir sezon yaşatan Sergen Yalçın, artık kulübün gerçek bir efsanesi oldu. Ekonomik olarak zor günler geçiren Beşiktaş, Başkan Çebi önderliğinde finansal sıkıntılara rağmen bir kulübün nasıl idare edilmesi gerektiğini taraflı-tarafsız herkese gösterdi.50'lı yıllarda Beşiktaş tribünlerinde bir deyiş vardı. "Remzin Kartallar Gibi Manileri Yen, Aş Layıktır Bu VasıfLar Sana Ey Şanlı Beşiktaş!" Beşiktaş, bu sezon tüm zorluklara rağmen hem bütün manileri yendi, aştı hem de en güzel vasıflara layık olduğunu bir kez daha haykırdı.