Seviye farkı

Kuzey yarımkürede kış mevsiminde yapılacak ilk turnuva olma özelliğini taşıyan 22.Dünya Kupası, Katar'ın ev sahipliğinde ve yoğun eleştirilerin gölgesinde başladı. Katar ile Ekvador arasındaki açılış maçı tek taraflı bir gösteriye sahne oldu. Güney Amerika futbol kültürüne sahip olan Ekvador, futbol ekolü olmayan; hatta ligimizde kümede kalma savaşı verecek kalibredeki Katar'ı adeta sahadan sildi. Şunu da hatırlatmak lazım; Katar, ne de olsa ev sahibi kontenjanından bu kupaya katılıyor. Katarlı futbolcuların 2 gol atan Valencia'yı tekme tokat durdurmak dışında bir şey yapamadığını gördük. Sonuçta Valencia 77. dakikada sakatlanıp sahayı terk etmek zorunda kaldı. Bu maçta bir başka ilki de yaşadık. Dünya Kupası tarihinde ilk kez turnuvanın ilk golü penaltıdan atıldı. Aslında açılış maçları her zaman sürprize namzettir. Ama iki takım arasındaki seviye farkı bu olası sürprize izin verecek gibi değildi. Ev sahibi takımlar mutlaka kupaya katılmalı mı? Bugünden sonra FIFA, dünya sıralamasında belli seviyenin altındaki ülkeler için bu kuralı yeniden gözden geçirmeli!