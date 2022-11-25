Zor da olsa...

Ronaldo ve takım arkadaşları arasında estiği iddia edilen soğuk rüzgarın etkisi sahaya nasıl yansıyacak; Ronaldo buna futboluyla nasıl cevap verecek? Bu soruların cevabını bulmak için televizyonun karşısına geçtim. Ama ilk 45 dakikada öyle pasif bir Portekiz izledim ki, Ronaldo'yu bile unuttum. Portekiz Teknik Direktörü Santos, ilk yarıda elindeki güçlü silahları efektif kullanacak bir oyun anlayışının uzağındaydı. Gana, bu devrede üçüncü bölgeye sarkamayıp, şut dahi çekemese de, orta sahayı ve savunmayı oldukça diri tuttu; rakibe pozisyon vermedi. Altmış beşinci dakikadaki, beni hiç tatmin etmeyen penaltı kararının ardından Ronaldo, bu kupada da golünü atarak, 5 Dünya Kupası'nda da fileleri havalandıran tek oyuncu ünvanını aldı. İşte bu dakikadan sonra o sıkıcı maç bambaşka bir havaya büründü. Aslında güçlü bir potansiyeli olan Gana'nın da oyuna ağırlığını koymasıyla adeta bir gol düellosu izledik. Portekiz zor da olsa 3-2 kazanırken, oyuncular kişisel sorunlardan uzak tam bir takım havası verdi. Gana ise son 30 dakikadaki oyunuyla önündeki 2 maç için ışık saçtı.