Kaderin cilvesi

Gana ve Uruguay, 2010 Dünya Kupası çeyrek finalinde karşıya gelmişti. Gana, yarı finale bir adım uzakken, Gyan'ın 120. dakikadaki penaltısı üst direkten dönmüş ve Afrika ekibi daha sonrasında penaltı vuruşları sonucu Uruguay'a elenmişti. İki ekip tam 12 sene sonra Katar'da rövanşa çıktı. Kaderin cilvesi midir, nedir bilemiyorum ama Gana 21. dakikada kazandığı penaltıyı yine kaçırdı. O top filelerle buluşsa maçın senaryosu büyük ihtimalle daha farklı yazılabilirdi. Aslında Uruguay Teknik Direktörü Diego Alonso'nun akıl tutulmasının sona ermesi Uruguay'a galibiyet kapısını açtı dersek yanılmamış oluruz. Zira De Arrascaeta gibi, üstün meziyetlere sahip olan bir hücum silahını ilk iki maçta yedek kulübesinde tutmak çok yanlış bir karardı. De Arrascaeta, ilk yarıda kaydettiği iki golle Gana'nın kilidini çözdü ve takımını galibiyete taşıyan isim oldu. Fakat G. Kore'nin son dakikalarda bulduğu golle Portekiz'i yenmesi, Uruguay'ı gol farkıyla kupanın dışına itti. Diego Alonso'nun hatalı kadro tercihleriyle gruptaki ilk iki maçı harcaması bu hazin sonun en büyük nedeni oldu.