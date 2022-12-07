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Ali Baransel

Ali Baransel

07 Aralık 2022 | Çarşamba

Sürprize açık!

Tarih boyunca birbirleriyle savaşan, son dönemde de inişli çıkışlı ilişkilere sahip olan iki ülkenin son 16 turundaki çarpışması Fas'ın tarihi zaferiyle sonuçlandı. Grup maçlarında diri ve disiplinli savunması ile dikkat çeken ve kalesinde sadece 1 gol gören Fas bu 90 dakikayı da İspanya karşısında harika defans yaparak gol yemeden kapattı.

Maçın normal süresinde ve uzatma devrelerinde neredeyse topun tamamına hakim olan İspanya, Fas'ın "Ait Ben Haddou Kalesi" gibi savunmasını yarmayı beceremedi.. Bununla birlikte Fas, zaman zaman hızlı oyuncuları ile rakip kalede tehlikeli pozisyonlar buldu.

İspanya, kilidi açacak yartıcı özelliklere sahip oyuncu eksikliğini bir kez daha yaşadı.

Yunanistan Euro 2004'te sadece savunma yaparak Avrupa Şampiyonu olmuştu.

Daha kaliteli oyuncularla modifiye edilmiş, savunmadaki gücünün yanında hücum etkinliği de olan 2022 model Yunanistan havası veren Fas, maçı penaltılara taşımayı başardı. İşte o anda da sahneye Fas kalecisi Bono çıktı. Üç penaltı kurtaran başarılı eldiven takımına çeyrek final kapısını açtı. Fas bu kupada daha fazla sürprizlere imza atabilir.

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Etiketler :
İspanya, EURO 2004, Avrupa, Yunanistan, Ait Ben Haddou Kalesi, Fas, Bono

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