Efeler’den tarihi veda

Çin'in Ningbo şehrinde düzenlenen 2026 FIVB Erkekler Voleybol Milletler Ligi çeyrek finalinde A Milli Erkek Voleybol Takımı, Slovenya'ya 3-0 mağlup oldu. Tarihinde ilk kez çeyrek final oynayan Filenin Efeleri, veda ederken Slovenya yarı finale çıktı. Maç oldukça çekişmeli bir başlangıca sahne olurken, ilk bölümde Slovenya 25-21'lik skorla seride 1-0 öne geçti. İkinci set iki takımın da hücum hatasını en aza indirdiği nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Büyük bir dramaya sahne olan bu bölümde takımımız tam 9 set sayısını çevirmesine karşın, uzayan seti 35-33 kaybederek maçta 2-0 geriye düştü. Oldukça çekişmeli geçen son sette Türkiye, bu kez 11 kez set için servis atsa da bu şansını değerlendiremedi. Seti 39-37 alan Slovenya, maçı da 3-0 kazanarak yarı finale çıktı.