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Haberler Voleybol Muhteşem bir his

Muhteşem bir his

A Milli Takımın başında çıktığı dördüncü finalinde üçüncü şampiyonluğunu yaşayan Daniele Santarelli, karşılaşmanın ardından duygularını anlattı. İtalyan antrenör, şunları söyledi: "Oyun anlamında oyuncularım istediğim taktiği ortaya koydu. Brezilya güçlü bir takım ve direnç gösterdi. Gurur duyuyorum, oyuncularımla, teknik ekibimle... Herkes elinden geleni yaptı ve altın madalyayı kazandık."

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2026 06:50
Muhteşem bir his
A Milli Takımın başında çıktığı dördüncü finalinde üçüncü şampiyonluğunu yaşayan Daniele Santarelli, karşılaşmanın ardından duygularını anlattı. İtalyan antrenör, şunları söyledi: "Oyun anlamında oyuncularım istediğim taktiği ortaya koydu. Brezilya güçlü bir takım ve direnç gösterdi. Gurur duyuyorum, oyuncularımla, teknik ekibimle... Herkes elinden geleni yaptı ve altın madalyayı kazandık."
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