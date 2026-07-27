Erdoğan’dan tebrik

CumhurbaşkanI Recep Tayyip Erdoğan, Milletler Ligi'nde şampiyon olan Filenin Sultanları'nı tebrik etti: "Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye'yi gururlandıran büyük bir başarıya imza atan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum."

HEPSİ BİR KAHRAMAN

Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak, "Onların hepsi bir kahraman. Cumhurbaşkanımız aradı ve takımı tebrik etti. Yapılan yatırımlar sonrası bunların geleceği belli. Türkiye bir spor ülkesi, bu milleti sevindirmek gurur verici. Çin'de İstiklal Marşımızı dünya dinledi. Sporda zirveye yürümeye devam edeceğiz" dedi.