Başkan Erdoğan’dan tebrik

Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2026 06:50
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CEV Zeren Grup Şampiyonlar Ligi'nde finalde mücadele eden temsilcilerimiz VakıfBank ile Eczacıbaşı için tebrik mesajı yayınladı. İstanbul'da oynanan finalde şampiyonluğa ulaşarak tarihinde 7. kez zafer kazanan Vakıfbank'ı ve ikinci olan Eczacıbaşı'nı tebrik eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "CEV Zeren Grup Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Vakıf- Bank Voleybol Takımı'nı ülkemizi gururlandıran bu önemli başarısı nedeniyle tebrik ediyor, final müsabakasının diğer takımı Eczacıbaşı Dynavit'i mücadelesi nedeniyle kutluyorum" ifadelerini kullandı.