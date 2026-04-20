Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı 15. kez şampiyon oldu!

VODAFONE Sultanlar Ligi playoff final serisi beşinci ve son maçında VakıfBank, Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 mağlup ederek seriyi 3-2 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı. VakıfBank Spor Sarayı'nda kapalı gişe oynanan tarihi randevuda sarı-siyahlılar, üst üste ikinci kez Türkiye'nin en büyüğü oldu. Nefes kesen mücadelenin ilk setini Fenerbahçe Medicana 25-23 kazanarak 1-0 öne geçti. Ancak pes etmeyen VakıfBank; ikinci seti 29-27, üçüncü seti 25-20 ve dördüncü seti 25-19 alarak parkeden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla final serisinde durumu 3-2'ye getiren ev sahibi ekip, kupayı müzesine götürdü. Son şampiyonluğunu 2024 yılında kazanan Fenerbahçe ise bu sonuçla üst üste ikinci kez ligi ikincilikle tamamlamış oldu.

MAÇ SONU BÜYÜK COŞKU

Şampiyonluk heyecanının zirve yaptığı karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da yerinde takip etti. Bakan Bak, müsabakayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile birlikte izleyerek kupa coşkusuna ortak oldu.

Voleybolseverlerin salonu tamamen doldurduğu müsabaka, sezonun en ikonik maçlarından biri olarak kayıtlara geçti. 15'inci kez kupayı müzesine götüren sarı-siyahlı oyuncular, maç sonu sevincini taraftarlarıyla kutlarken, madalya töreninde büyük coşku yaşandı.

İŞTE VAKIFBANKIN DESTANSI TARİHİ

Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nde 15. kez şampiyonluğa ulaşarak büyük bir rekora imza attı. 1986'da Güneş Sigorta adıyla başlayan yolculuk, 2000'deki birleşme sonrası VakıfBank çatısında devleşti. İlk zaferlerini 90'lı yıllarda kazanan sarı-siyahlılar, birleşme sonrası 2004 ve 2005'te de zirveye çıktı. Özellikle son on yıla damga vuran kulüp; 2013-2022 arası yedi, son olarak da 2025 ve 2026 sezonlarında üst üste kupayı müzesine götürdü. Bu sonuçla VakıfBank, Türk voleybol tarihinin en köklü ve başarılı kulüplerinden biri olma unvanını pekiştirdi.