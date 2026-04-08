Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol Kupa aşkına

Kupa aşkına

Galatasarayımız, ilk maçı 3-2 kazandığı Kadınlar Voleybol CEV Kupası finalinin rövanşında İtalya’dan R.Fenera’yı saat 20.00’de ağırlayacak. Tarihi maç, TRT Spor’dan yayınlanacak

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2026 Çarşamba 06:51
Kupa aşkına

Türkiye, kadın voleybolunda kulüpler düzeyindeki 26. uluslararası kupasını kazanmaya çok yakın. Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Avrupa'nın iki numaralı organizasyonu olan CEV Kupası finali rövanş maçında bugün İtalya'nın Reale Mutua Fenera ekibini konuk edecek. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Sarı-kırmızılı ekibimiz, İtalya'daki ilk maçta rakibini 3-2 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti. Galatasarayımız, bugün kazanırsa, tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürecek. CEV Challenge Kupası'nda 2009- 2010 sezonunda 3. olan Cimbom, CEV Kupası'nda ise 2011-2012, 2015-2016 ve 2020-2021 sezonlarında ikincilik derecesi elde etti.

HERKESiN DESTEĞiYLE KAZANACAĞIZ

Galatasarayımız'ın pasör çaprazı Carutasu da kupayı almak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Carutasu, "Zor bir maçtı ama üstesinden geldik. Burada daha zor bir maç bizi bekliyor. Herkesin desteğiyle elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Kazanmak istiyoruz. Finalde de taraftarlarımıza çok ihtiyacımız var. Desteklerini bekliyorum" diye konuştu.

ÇALIŞMAYA DEVAM

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nda Başantrenörü Alberto Bigarelli, bugünkü dev maç için temkinli konuştu. İtalyan antrenör, "Çalışmaya devam etmemiz lazım. Detaylar önemli. Avantajımız var ancak kupayı kazanmak için önümüzde bir maç daha var. İstanbul'da oynayacağımız için daha az baskı hissedeceğiz. Rakibimiz de karşılık vermeye çalışacaktır. Biz de bu mücadeleye hazır olacağız. Kazanıp kupayı alabiliriz" dedi.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
