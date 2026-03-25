Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol İlk finalist Vakıf

İlk finalist Vakıf

VakıfBank, Galatasaray Daikin’i 25-19, 25-20 ve 25-16’lık setlerle 3-0 yendi ve Kupa Volley’de finale adını yazdırdı

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2026 Çarşamba 06:50
AXA Sigorta Kupa Volley dörtlü finalinde VakıfBank ile G.Saray Daikin karşı karşıya geldi. Maça istediği gibi başlayan taraf VakıfBank'tı... Oyunun kontrolünü eline alan sarı-siyahlılar, ilk seti 25-19 kazandı. İkinci sette tempo yükseldi. Zaman zaman Galatasaray, zaman zaman VakıfBank öne geçti. Maç bir ara 16-16'ya geldi. Sonrasında hücumda VakıfBank hata yapmadı.

MARKOVA'DAN 18 SAYI

Sarı-siyahlılar ikinci seti de 25-20 kazanarak, skoru 2-0'a getirdi. Maçın 3. setinde oyunun temposunu tamamen elinde tutan VakıfBank, sayı farkını açarak üstünlüğünü sürdürdü. Setin son bölümüne 9 sayı farkla, 21-12 önde giren sarı-siyahlılar; seti 25-16, maçı da 3-0 kazanıp finale yükseldi. 18 sayı bulan Markova, en skorer isim olurken, Boskovic ise 14 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

KUPAYI İSTİYORUZ

Vakıfbank adına maçın en skorer üçüncü ismi olan Derya Cebecioğlu, şunları söyledi: "Guidetti'nin kafasında belli bir 6 yok. Bu da rekabete yol açıyor. Yeni gelen oyuncularımız da var. Onlar da kupayı kazanmak istiyor."

