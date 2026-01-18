CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Voleybol Eczacıbaşı Dynavit VakıfBank deplasmanında kazandı!

Eczacıbaşı Dynavit VakıfBank deplasmanında kazandı!

Vodafone Sultanlar Ligi’nin 16. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank Spor Sarayı’nda oynanan mücadelede güçlü rakibi VakıfBank’ı 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2026 Pazar 22:02
Eczacıbaşı Dynavit VakıfBank deplasmanında kazandı!

VakıfBank: 1 - Eczacıbaşı Dynavit: 3

Salon: Vakıfbank Spor Sarayı

Hakemler: Erdal Akıncı, Yasin Çalışkan

VakıfBank: Dangubic, Deniz Uyanık, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic (Aylin Acar, Cazaute, Sıla Çalışkan, Derya Cebecioğlu, Ayça Aykaç, Ogbogu, Berka Özden)

Eczacıbaşı Dynavit: Ebrar Karakurt, Rettke, Stysiak, Yaprak Erkek, Jack KIsal, Elif Şahin (Simge Aköz, Plummer, Dilay Özdemir, Meliha Diken, Maglio)

Setler: 18-25, 26-24, 20-25, 18-25

Süre: 115 dakika (25, 33, 28, 29)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda VakıfBank'ı 3-1 yendi.

DİĞER
