Aleksander Sliwka Halkbank’ta

SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, Polonyalı smaçör Aleksander Sliwka ile sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada “Takımımız, voleybolun önemli isimlerinden Polonya Milli Takımı kaptanı Aleksander Sliwka ile anlaşmaya varmıştır. Sliwka’nın takımımıza değerli katkılar sağlayacağına inanıyoruz” denildi.
SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, Polonyalı smaçör Aleksander Sliwka ile sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada "Takımımız, voleybolun önemli isimlerinden Polonya Milli Takımı kaptanı Aleksander Sliwka ile anlaşmaya varmıştır. Sliwka'nın takımımıza değerli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" denildi.