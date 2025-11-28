CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol Aleksander Sliwka Halkbank’ta

Aleksander Sliwka Halkbank’ta

SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, Polonyalı smaçör Aleksander Sliwka ile sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada “Takımımız, voleybolun önemli isimlerinden Polonya Milli Takımı kaptanı Aleksander Sliwka ile anlaşmaya varmıştır. Sliwka’nın takımımıza değerli katkılar sağlayacağına inanıyoruz” denildi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2025 Cuma 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Aleksander Sliwka Halkbank’ta
SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, Polonyalı smaçör Aleksander Sliwka ile sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada "Takımımız, voleybolun önemli isimlerinden Polonya Milli Takımı kaptanı Aleksander Sliwka ile anlaşmaya varmıştır. Sliwka'nın takımımıza değerli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" denildi.
Türk Telekom reklam
Özbek'ten derbiye dev prim!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
İmamoğlu Suç Örgütü'nün Beylikdüzü’nden Kapalıçarşı’ya rüşvet rotası
Özbek'ten Buruk'a moral!
Dünya devlerinin Victor Osimhen yarışı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Avrupa Ligi'nde 5. hafta tamamlandı! Avrupa Ligi'nde 5. hafta tamamlandı! 01:23
F.Bahçe evinde berabere kaldı! F.Bahçe evinde berabere kaldı! 01:18
Tedesco'dan flaş G.Saray sözleri! Tedesco'dan flaş G.Saray sözleri! 01:18
İşte güncel ülke puanımız! İşte güncel ülke puanımız! 01:18
F.Bahçe fırsat tepti! İşte UEFA Avrupa Ligi sıralaması F.Bahçe fırsat tepti! İşte UEFA Avrupa Ligi sıralaması 01:18
F.Bahçe'nin kasasına giren rakam belli oldu! F.Bahçe'nin kasasına giren rakam belli oldu! 01:18
Daha Eski
Trabzonspor, Coca-Cola'nın sponsorluk teklifini reddetti Trabzonspor, Coca-Cola'nın sponsorluk teklifini reddetti 01:18
İşte F.Bahçe'nin kalan maçları! İşte F.Bahçe'nin kalan maçları! 01:18
G.Saray'dan TFF'ye Ederson tepkisi! G.Saray'dan TFF'ye Ederson tepkisi! 01:18
F.Bahçe 10 kişi! F.Bahçe 10 kişi! 01:18
12 Dev Adam galibiyetle başladı! 12 Dev Adam galibiyetle başladı! 01:18
F.Bahçe'de sakatlık! Devam edemedi F.Bahçe'de sakatlık! Devam edemedi 01:17