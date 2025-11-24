Göztepe kayıp!

Sultanlar Ligi'nin 7'nci haftasında Zeren Spor, İzmir deplasmanında Göztepe'yi 3-0 gibi net bir skorla mağlup etti. Karşılaşma baştan sona Zeren Spor'un üstünlüğüyle geçti. İlk seti 25-21, ikinci seti 25-19 ve üçüncü seti ise 25-15 alan konuk ekip, rakibine hiç set şansı tanımadı. Maç sadece 86 dakikada tamamlanırken, Zeren Spor puanını artırarak üst sıralara tırmanma yolunda önemli bir adım attı. Zeren'de Saliha 14, Gatina 13 sayı ile maça damga vurdu.
