CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol Kovac çok iddialı

Kovac çok iddialı

Sırp başantrenör “Kaliteli bir takım olduğumuzu göstermek istiyoruz” dedi

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kovac çok iddialı

Hollanda'yı yenerek tarih yazan A Milli Voleybol Takımımız'da Başantrenör Slobodan Kovac, yarı finalde oynayacağımız Polonya maçı öncesi iddialı konuştu. Oyuncularına güvendiğini her fırsatta dile getiren 58 yaşındaki Sırp başantrenör, "Kaliteli bir takım olduğumuzu göstermek istiyoruz. Rakibimize saygı duyuyoruz ama kendimize de güveniyoruz. Polonya maçını kazanarak yarı finale adımızı yazdırmak istiyoruz" dedi. Kovac'ın milli takımlar düzeyinde Avrupa şampiyonluğu, kulüpler düzeyinde ise 2 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası, 2 Sırbistan Ligi ve 1 Challenge Kupası bulunuyor.

F.Bahçe'de Ali Koç dönemi sona erdi!
Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Konyaspor maçında...
DİĞER
Ece Gürsel'in evlilik kriteri sosyal medyayı salladı! "Alt seviyeden biriyle..."
Suriye'de SDG'ye operasyon olacak mı? Başkan Erdoğan Trump'la gündemi A Haber'e açıkladı: "Orta Doğu'da atılacak her adım hayatidir"
Tedesco: F.Bahçe taraftarından özür diliyorum!
F.Bahçe'den Real Madrid'li yıldız için hamle!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barcelona 3 puanı 3 golle aldı! Barcelona 3 puanı 3 golle aldı! 00:25
Ferdi'ye büyük onur! Kariyerinde bir ilki yaşadı Ferdi'ye büyük onur! Kariyerinde bir ilki yaşadı 00:25
Barcelona 3 puanı 3 golle aldı! Barcelona 3 puanı 3 golle aldı! 00:25
Tedesco: F.Bahçe taraftarından özür diliyorum! Tedesco: F.Bahçe taraftarından özür diliyorum! 23:59
F.Bahçe Kasımpaşa'da 2 puan bıraktı! F.Bahçe Kasımpaşa'da 2 puan bıraktı! 23:59
G.Saray'a Osimhen müjdesi! G.Saray'a Osimhen müjdesi! 23:59
Daha Eski
F.Bahçe'den Real Madrid'li yıldız için hamle! F.Bahçe'den Real Madrid'li yıldız için hamle! 23:59
F.Bahçe taraftarından futbolculara tepki! F.Bahçe taraftarından futbolculara tepki! 23:59
F.Bahçe'de Ali Koç dönemi sona erdi! F.Bahçe'de Ali Koç dönemi sona erdi! 23:59
Kasımpaşa 10 kişi kaldı! İşte o pozisyon... Kasımpaşa 10 kişi kaldı! İşte o pozisyon... 23:59
Tedesco En-Nesyri'nin neden oynamadığını açıkladı! Tedesco En-Nesyri'nin neden oynamadığını açıkladı! 23:59
Samsun uzatmalarda kazandı! Samsun uzatmalarda kazandı! 23:59