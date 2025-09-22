Kovac çok iddialı

Hollanda'yı yenerek tarih yazan A Milli Voleybol Takımımız'da Başantrenör Slobodan Kovac, yarı finalde oynayacağımız Polonya maçı öncesi iddialı konuştu. Oyuncularına güvendiğini her fırsatta dile getiren 58 yaşındaki Sırp başantrenör, "Kaliteli bir takım olduğumuzu göstermek istiyoruz. Rakibimize saygı duyuyoruz ama kendimize de güveniyoruz. Polonya maçını kazanarak yarı finale adımızı yazdırmak istiyoruz" dedi. Kovac'ın milli takımlar düzeyinde Avrupa şampiyonluğu, kulüpler düzeyinde ise 2 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası, 2 Sırbistan Ligi ve 1 Challenge Kupası bulunuyor.
