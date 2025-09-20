Tarih yazdık

Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası Son 16 Turu'nda Hollanda'yı 3-1 mağlup etti. İlk seti 29-27 kaybeden ay yıldızlılar, ikinci seti 25-23, üçüncü seti 25-14, son seti ise 25-19 önde tamamlayarak, mücadeleyi 3-1 kazandı. Ay-yıldızlılar, bu sonuçla tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi. Mücadeleyi TVF Milli Takımlardan Sorumlu Asbaşkanı Semih Oktay da izledi. Filenin Efeleri, çeyrek finalde 24 Eylül Çarşamba günü Dünya 1 Numarası Polonya ile karşılaşacak. Maç TSİ 10.30'da başlayacak.

GRUBU LİDER TAMAMLAMIŞTI

Grubunu 3'te 3 yaparak lider tamamlayan A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Erkekler Dünya Şampiyonası'nda grup aşamasının en başarılı takımı oldu. İlk maçta Japonya'yı 3-0, ikinci maçta Libya'yı 3-1, gruptaki son maçında ise Kanada'yı 3-0 mağlup ederek adını liderlikle son 16 turuna yazan Millilerimiz, tüm grup birincileri arasında ilk sırada yer aldı. Grup maçlarında rakiplerine yalnızca 1'er set veren 3 takımdan sayı averajında Türkiye 1.275 ile 1., ABD 1.237 ile 2., Polonya 1.224 ile 3. sırada bitirdi. Filenin Efeleri, son 16 turunda, B Grubu'nu 2. sırada tamamlayan Hollanda'yı da ezip geçti.

VOLEYBOL ZİYAFETİ

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Erkek Takımı'nın tarihi bir başarıya imza attığını söyledi. Üstündağ, "Türkiye'de voleybol ziyafeti yaşanıyor. A Milli Erkek Takımı'nın tarihinde ilk kez çeyrek finale kalması tarihi bir başarı. Bu da tarihi bir gün. Ama biz bunlarla yetinmeyeceğiz. Daha büyük başarılara imza atmak için bu süreci, bu sürdürülebilirliği devam ettirmek istiyoruz. İnşallah kürsüde yer alacağız" dedi.

HALKBANK KUTLADI

Halkbank Spor Kulübü, Filenin Efeleri'ni kutladı. İşte Halkbank'ın paylaşımı: Filenin Efeleri, Dünya Şampiyonası'nda tarihimizde ilk kez çeyrek finale yükseldi. Bu başarıda kulübümüzden, Yardımcı Antrenör Burak Emre Dirier, İstatistik Antrenör Ali Rıza Metin de milli görevde. Ay- Yıldızlı ekibimizi tebrik ediyoruz.

5 BÜYÜK TAKIM ELENDİ

2025 FIVB Erkekler Dünya Şampiyonası'nda büyük sürprizler yaşandı. Organizasyonun başlangıcında dünya sıralamasında ilk 10'da yer alan 5 takım; Japonya, Fransa, Almanya, Küba ve Brezilya 2025 FIVB Erkekler Dünya Şampiyonası'na grup aşamasında veda etti.