Haberler Voleybol G.Saray'da imza şov

G.Saray’da imza şov

Galatasaray, kadın ve erkek takımları için yeni transferlerin imza törenini düzenledi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2025 Cumartesi 06:50
G.Saray’da imza şov

Galatasaray erkek ve kadın voleybol takımı, 2025/2026 sezonu için önemli transferler gerçekleştirdi. Kadınlarda Myriam Sylla, Ali Frantti, Martyna Lukasik, Kaja Grobelna, Eline Timmerman ve erkeklerde Michael Wright, Stephen Maar ve Thomas Jaeschke için imza töreni düzenlendi. Galatasaray Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, İlkin Aydın ile ocak ayında görüşeceklerini söyledi

TBF, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin yayın haklarını 4 yıl süreyle yeniden alan Digiturk ile sözleşme imzaladı. Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen imza törenine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Digiturk Grup Başkanı Rashed Al-Marri ve kulüp temsilcileri katıldı.

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi. Çebi, "Yeni Yol Yeni Hentbol' diyerek çıktığımız bu yolda, EHF Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş olmanın gururunu, onurunu ve mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası Eleme Turları'na ev sahipliği yapacak şehirleri duyurdu. Eleme maçları, dünyanın dört farklı noktasında düzenlenecek. Buna göre elemeler İstanbul, Fransa'nın Lyon-Villeurbanne, Porto Riko'nun San Juan ve Çin'in Wuhan şehirlerinde düzenlenecek.

