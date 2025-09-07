CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol FİLENİN SULTANLARI FİNAL MAÇI CANLI İZLE | Türkiye-İtalya kadın voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FİLENİN SULTANLARI FİNAL MAÇI CANLI İZLE | Türkiye-İtalya kadın voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, Dünya Voleybol Şampiyonası'nda altın madalya için sahaya çıkıyor. Filenin Sultanları, finalde İtalya ile karşı karşıya gelecek. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2025 Pazar 10:42
FİLENİN SULTANLARI FİNAL MAÇI CANLI İZLE | Türkiye-İtalya kadın voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kadın Voleybol Takımı'mız, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda tarih yazıyor... Filenin Sultanları şampiyonluk mücadelesinde İtalya ile karşı karşıya gelecek. Peki Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları final maçı hangi kanalda? İşte Dünya Şampiyonası canlı yayın bilgileri...

Dünya Şampiyonası'nda boy gösteren A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, yarı finalde Japonya'yı 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Tarihinde ilk kez finale yükselen Ay-yıldızlı ekibimiz, madalyayı da garantiledi. Filenin Sultanları'nın finaldeki rakibi ise yarı finalde Brezilya'yı 3-2 yenen İtalya oldu.

TÜRKİYE-İTALYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye-İtalya final mücadelesi, bugün TSİ 15.30'da Huamark Spor Salonu'nda oynanacak. Kritik mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve naklen takip edilebilecek.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
