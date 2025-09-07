FİLENİN SULTANLARI FİNAL MAÇI CANLI İZLE | Türkiye-İtalya kadın voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Kadın Voleybol Takımı'mız, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda tarih yazıyor... Filenin Sultanları şampiyonluk mücadelesinde İtalya ile karşı karşıya gelecek. Peki Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları final maçı hangi kanalda? İşte Dünya Şampiyonası canlı yayın bilgileri...

Dünya Şampiyonası'nda boy gösteren A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, yarı finalde Japonya'yı 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Tarihinde ilk kez finale yükselen Ay-yıldızlı ekibimiz, madalyayı da garantiledi. Filenin Sultanları'nın finaldeki rakibi ise yarı finalde Brezilya'yı 3-2 yenen İtalya oldu.

TÜRKİYE-İTALYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye-İtalya final mücadelesi, bugün TSİ 15.30'da Huamark Spor Salonu'nda oynanacak. Kritik mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve naklen takip edilebilecek.

🏆 ŞAMPİYONLUK İÇİN OMUZ OMUZA, HAYDİ TÜRKİYE! 🇹🇷 Filenin Sultanları Dünya Şampiyonluğu için sahada, milyonlarca yürek ekran başında. Son bir adım.🥇 Başarılar #FileninSultanları🇹🇷🏆 Final🆚 İtalya 🇮🇹⏰ TSİ 15.30📺 TRT 1 pic.twitter.com/cQCAtCT9QI — Türkiye Voleybol Federasyonu (@TVForgtr) September 6, 2025