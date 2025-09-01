Türkiye-Slovenya MAÇI CANLI İZLE | 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası CANLI

2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda heyecan son 16 turu ile devam ediyor. Grup aşamasında rakiplerine set dahi vermeden 3'te 3 yapan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Slovenya karşısında sahaya çıkıyor. Turnuvaya etkili başlayan Filenin Sultanları, kritik mücadelede hata yapmadan adını çeyrek finale yazdırmak istiyor.
TÜRKİYE-SLOVENYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLADI?
2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası son 16 turunda oynanan Türkiye-Slovenya voleybol maçı 1 Eylül Pazartesi günü saat 16.30'da başladı.
TÜRKİYE-SLOVENYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Bangkok'ta oynanan Türkiye-Slovenya voleybol maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
TÜRKİYE-SLOVENYA MAÇI CANLI İZLE