Haberler Voleybol Türkiye-Slovenya MAÇI CANLI İZLE | 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası CANLI

Türkiye-Slovenya MAÇI CANLI İZLE | 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası CANLI

2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Türkiye ile Slovenya karşı karşıya geliyor. Grup aşamasını 3'te 3 ile geçen Filenin Sultanları, kritik mücadelede hata yapmadan çeyrek final biletini almayı hedefliyor. D Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Slovenya karşısında hata yapmak istemeyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, kazanması durumunda ABD-Kanada eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak. Türkiye-Slovenya voleybol maçını haberimizden canı olarak izleyebilirsiniz...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2025 Pazartesi 16:24 Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2025 Pazartesi 16:29
Türkiye-Slovenya MAÇI CANLI İZLE | 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası CANLI

2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda heyecan son 16 turu ile devam ediyor. Grup aşamasında rakiplerine set dahi vermeden 3'te 3 yapan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Slovenya karşısında sahaya çıkıyor. Turnuvaya etkili başlayan Filenin Sultanları, kritik mücadelede hata yapmadan adını çeyrek finale yazdırmak istiyor.

TÜRKİYE-SLOVENYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLADI?

2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası son 16 turunda oynanan Türkiye-Slovenya voleybol maçı 1 Eylül Pazartesi günü saat 16.30'da başladı.

TÜRKİYE-SLOVENYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Bangkok'ta oynanan Türkiye-Slovenya voleybol maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

TÜRKİYE-SLOVENYA MAÇI CANLI İZLE

