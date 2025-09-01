CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol Türkiye 3-0 Slovenya (MAÇ SONUCU ÖZET) Filenin Sultanları çeyrek finalde!

Türkiye 3-0 Slovenya (MAÇ SONUCU ÖZET) Filenin Sultanları çeyrek finalde!

2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Türkiye ile Slovenya karşı karşıya geldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız bu mücadeleden 3-0'lık skorla set vermeden galip ayrıldı ve turnuvada adını çeyrek finale yazdırdı. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2025 Pazartesi 16:24 Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2025 Pazartesi 18:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Türkiye 3-0 Slovenya (MAÇ SONUCU ÖZET) Filenin Sultanları çeyrek finalde!

FIVB Dünya Şampiyonası Son 16 Turu'nda Türkiye, Slovenya'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Karşılaşmanın ilk seti büyük bir çekişmeye sahne oldu. Slovenya direnç gösterse de Filenin Sultanları seti 30-28 kazanarak öne geçti. İkinci sette ise milliler oyunun kontrolünü tamamen eline aldı ve rakibini 25-13 gibi net bir skorla geçti.

Üçüncü sette Türkiye oyundaki temposunu sürdürdü. Filenin Sultanları, son seti de 27-29 kazanarak maçı 3-0 noktaladı. Bu sonuçla birlikte Türkiye, FIVB Dünya Şampiyonası'nda adını çeyrek finale yazdırdı. Filenin Sultanları çeyrek finalde ABD ile karşılaşacak.

Set Sonuçları: 30-28, 25-13, 27-29

Reklam
F.Bahçe'de yıldız isim Rusya yolcusu!
DİĞER
Beşiktaş, Vaclav Cerny'i İstanbul'a getiriyor! Geliş saati belli oldu...
Başkan Erdoğan'dan Çin'deki Şangay zirvesinde Gazze mesajı: "Bebeklerin öldürülmesini durdurmamanın izahı yok"
F.Bahçe'nin yıldızına sürpriz teklif!
İtalyan ekibinden Szymanski hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de yıldız isim Rusya yolcusu! F.Bahçe'de yıldız isim Rusya yolcusu! 17:47
12 Dev Adam Estonya'yı farklı geçti! 12 Dev Adam Estonya'yı farklı geçti! 16:32
Türkiye-Slovenya | CANLI Türkiye-Slovenya | CANLI 16:20
Beşiktaş ayrılığı açıkladı! Beşiktaş ayrılığı açıkladı! 16:04
Ankara Keçiörengücü Tahsin Özler'i kadrosuna kattı Ankara Keçiörengücü Tahsin Özler'i kadrosuna kattı 15:53
Mendy’den Trabzonspor'a veda mesajı! Mendy’den Trabzonspor'a veda mesajı! 15:53
Daha Eski
İtalyan ekibinden Szymanski hamlesi! İtalyan ekibinden Szymanski hamlesi! 15:45
Beşiktaş'tan Djiku bombası! Beşiktaş'tan Djiku bombası! 15:43
ABD Kanada'ya set vermedi! ABD Kanada'ya set vermedi! 14:54
G.Saray'da ibre Martinez'e döndü! G.Saray'da ibre Martinez'e döndü! 14:48
G.Saray'dan Restes'e teklif G.Saray'dan Restes'e teklif 14:33
Zaniolo'nun ayrılığında olumsuz gelişme! Zaniolo'nun ayrılığında olumsuz gelişme! 14:29