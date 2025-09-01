Türkiye 3-0 Slovenya (MAÇ SONUCU ÖZET) Filenin Sultanları çeyrek finalde!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

FIVB Dünya Şampiyonası Son 16 Turu'nda Türkiye, Slovenya'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Karşılaşmanın ilk seti büyük bir çekişmeye sahne oldu. Slovenya direnç gösterse de Filenin Sultanları seti 30-28 kazanarak öne geçti. İkinci sette ise milliler oyunun kontrolünü tamamen eline aldı ve rakibini 25-13 gibi net bir skorla geçti.

Üçüncü sette Türkiye oyundaki temposunu sürdürdü. Filenin Sultanları, son seti de 27-29 kazanarak maçı 3-0 noktaladı. Bu sonuçla birlikte Türkiye, FIVB Dünya Şampiyonası'nda adını çeyrek finale yazdırdı. Filenin Sultanları çeyrek finalde ABD ile karşılaşacak.

Set Sonuçları: 30-28, 25-13, 27-29