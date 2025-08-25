CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol Sultanlar 2’de 2 peşinde

Sultanlar 2’de 2 peşinde

İspanya’yı set vermeden deviren A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Dünya Şampiyonası’nda bugün saat 15.30’da Bulgaristan ile karşılaşacak

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2025 Pazartesi 06:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sultanlar 2’de 2 peşinde

Filenin Sultanları, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın ikinci maçında Bulgaristan'la karşı karşıya gelecek. Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 15.30'da başlayacak. Zorlu mücadele TRT 1'den naklen ekranlara gelecek.

BOĞA'YI RAHAT GEÇTİK

İlk sınavında İspanya'yı 25-18, 25-20 ve 25- 23'lük setlerle 3-0 yenen Ay-Yıldızlı ekibimiz, E Grubu'nda averajla ilk sırada yer alırken, Bulgaristan ise ilk maçında Kanada'ya 3-1 mağlup oldu. Grup karşılaşmalarının sonunda ilk iki sırada yer alan 16 takım üst tura yükselecek. Son 16 turunda grup birincileri ve ikincileri A-H, D-E, B-G, C-F şeklinde eşleşerek çeyrek finale kalma mücadelesi verecek.

Tielemans ile anlaşma tamam sıra Villa'da!
Orta saha hamlesi! Devin Özek Almanya'ya gidiyor
DİĞER
Galatasaray’dan hücum için dev operasyon! Fransızlar sıcak gelişmeyi duyurdu
AFAD açıkladı: Balıkesir'de 4.8, 4.2 ve 4.3 büyüklüğünde peş peşe deprem! İstanbul ve çevre illerden hissedildi
Buruk'tan Barış Alper Yılmaz açıklaması!
G.Saray Singo için resmi teklifini iletti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! 01:47
R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! 01:46
Bodrum moral buldu Bodrum moral buldu 01:35
Amed, Sivas’ı puansız yolladı Amed, Sivas’ı puansız yolladı 01:34
Bolu’dan bir ilk Bolu’dan bir ilk 01:33
Pendik geri döndü Pendik geri döndü 01:32
Daha Eski
Almeida dönemi Almeida dönemi 01:30
Hatayspor kaçamadı Hatayspor kaçamadı 01:30
Josh Brownhill iddiası Josh Brownhill iddiası 01:28
Avni Aker’e anma mesajı Avni Aker’e anma mesajı 01:27
Pellegrini takibi Pellegrini takibi 01:25
Espanyol Mendy'yi istiyor Espanyol Mendy'yi istiyor 01:22