Sultanlar 2’de 2 peşinde

Filenin Sultanları, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın ikinci maçında Bulgaristan'la karşı karşıya gelecek. Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 15.30'da başlayacak. Zorlu mücadele TRT 1'den naklen ekranlara gelecek.

BOĞA'YI RAHAT GEÇTİK

İlk sınavında İspanya'yı 25-18, 25-20 ve 25- 23'lük setlerle 3-0 yenen Ay-Yıldızlı ekibimiz, E Grubu'nda averajla ilk sırada yer alırken, Bulgaristan ise ilk maçında Kanada'ya 3-1 mağlup oldu. Grup karşılaşmalarının sonunda ilk iki sırada yer alan 16 takım üst tura yükselecek. Son 16 turunda grup birincileri ve ikincileri A-H, D-E, B-G, C-F şeklinde eşleşerek çeyrek finale kalma mücadelesi verecek.