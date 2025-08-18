Hedef çifte kupa

Galatasaray Daikin'in yeni sezondaki önceliği Avrupa Kupası oldu. Sarı-kırmızılıların orta oyuncusu Yasemin Güveli, "Bu yılki hedeflerimizin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Öncelikle Avrupa Kupası'na odaklanıyoruz. Kupayı kulübümüze getirmek istiyor. Ardından Türkiye Ligi'nde ilk 3 içinde yer alıp final oynayarak zirve yarışında olmak istiyoruz" dedi.

Taraftar heyecanlı

Galatasaray camiası, hem Avrupa Kupası hem de lig için ortaya konan bu hedeflerden dolayı heyecanlı. Yeni transferlerle güçlenen kadronun, hem ulusal hem de uluslararası arenada başarılı bir sezon geçirmesi bekleniyor. Bu sezon amatör şubelerde mutlaka başarılı olmak istediklerini söyleyen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, taraftarlara şampiyonlukların da sözünü verdi.