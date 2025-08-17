Öncelik Avrupa’da

Yasemin Güveli, Galatasaray Daikin olarak yeni sezon hedeflerinin büyük olduğunu bildirdi. TRT Spor Yıldız'a konuşan Yasemin Güveli, "Bu yılki hedeflerimizin çok yüksekte olduğunu düşünüyorum. Öncelikle hedefimiz Avrupa Kupası. Sonrasında da ilk 3'e girip aslında final oynamak istiyoruz bu kadroyla. Avrupa Kupasını da kulübe getirmek istiyoruz" yorumunda bulundu.