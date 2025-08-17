CANLI SKOR ANA SAYFA
Hedef CEV kupası

Hedef CEV kupası

Sarı-kırmızılı takımla başarılı olmak istediğini kaydeden tecrübeli voleybolcu, “Hedeflerimiz belli; CEV Kupası’nda şampiyonluğa oynayacağız. Başka hiçbir sonuç başarı olarak kabul edilmemeli” dedi

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2025 Pazar 06:50
Hedef CEV kupası

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın yeni transferlerinden Naz Aydemir Akyol, TRT Spor Yıldız'a gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı kulüpte çok iyi karşılandığına dikkat çeken ve bu sebeple çok mutlu olduğunu belirten deneyimli voleybolcu, "Öncelikle hem mutluyum hem de çok heyecanlıyım. Galatasaray camiası beni çok güzel karşıladı, destek verdi ve adeta bağrına bastı. Bu yüzden benim açımdan da keyifli bir başlangıç oldu diyebilirim" ifadelerini kullandı.

KAZANMAK ZORUNDAYIZ

Sarı kırmızılı takımla başarılara ulaşmak istediğini kaydeden Naz Aydemir Akyol şunları söyledi: "Hedeflerimiz belli; CEV Kupası'nda şampiyonluğa oynayacağız. Başka hiçbir sonuç başarı olarak kabul edilmemeli. O Avrupa Kupasını almak zorundayız. Bu kadro derinliği ve iyi sporcuların yer almasıyla birlikte. Umuyorum ki bir Avrupa Kupasını kulübe hediye edeceğiz."

