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Haberler Voleybol Transfer yarışı

Transfer yarışı

Sultanlar Ligi’nde şampiyonluk yarışı veren Eczacıbaşı, VakıfBank ve Fenerbahçe arasında şimdi de transfer rekabeti başladı. Üç takım Agnieszka Korneluk için çalışmaları hızlandırdı

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2025 Pazar 06:50
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Transfer yarışı

Vodafone Sultanlar Ligi'nde şampiyonluk yarışının iddialı takımları; VakıfBank, Eczacıbaşı ve Fenerbahçe arasında transfer rekabeti başladı. Üç takımın Agnieszka Korneluk için transfer yarışı başlattığı vurgulandı. Polonya Ligi ekiplerinden Developres Rzeszow ve Polonya milli takımın en önemli isimlerinden olan Korneluk'u üç takımın da çok istediği aktarıldı. Polonya basınında transfer yarışına geniş yer verildi. Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki orta oyuncu için bir adım önde olduğu bildirildi.

KORNELUK KAPIŞMASI

Sultanlar Ligi'ni geçen sezon şampiyon olarak bitiren Fenerbahçe, eski yıldızı Arina Fedorovtseva'yı da takıma geri kazandırmıştı. Sarı-lacivertliler Korneluk hamlesiyle transfer çalışmalarını tamamlamayı hedefliyor. Ancak VakıfBank ile Eczacıbaşı'nın 1994 doğumlu oyuncu için çok ciddi olduğu belirtildi. Bu transfer çalışmalarında Agnieszka Korneluk'un da son kararının önemli olduğu dile getirildi. Deneyimli ismin Türkiye'ye gitmeye sıcak baktığı, nihai kararını kısa süre içerisinde vereceği ifade edildi.

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