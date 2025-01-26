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Haberler Voleybol F.Bahçe’den kritik galibiyet

F.Bahçe’den kritik galibiyet

Sarı-lacivertliler, Efeler Ligi’nde play-off yolundaki önemli rakibi Spor Toto’ya karşı kazandı, taraftarı önünde hata yapmadı

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2025 Pazar 06:50
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F.Bahçe’den kritik galibiyet

SMS Grup Efeler Ligi'nde 18. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Medicana, TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda ağırladığı Spor Toto'yu 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertli takım, play-off yolunda doğrudan rakibi olan Spor Toto önünde çok kritik bir galibiyet elde etmiş oldu. Öte yandan Fenerbahçe Medicana, ligde üst üste 4. galibiyetini almayı başardı. Sarı-lacivertli ekip ilk iki seti 25-19 kazanırken, üçüncü sette Spor Toto 25-17 üstün geldi. Fenerbahçe Medicana dördüncü sette ağırlığını koyarak, 25-17 galip gelip 3-1'i buldu.

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