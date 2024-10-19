Hayalim gerçek oldu

Vakıfbank, Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Zehra Güneş, Fotomaç'a özel açıklamalarda bulundu. Kaptan sürecini detaylarıyla anlatan Zehra, şunları söyledi: "Hayallerimden biriydi, gerçek oldu. Hayallerimi böyle bir ödülle taçlandırdıkları için başkanımıza, yönetimimize, Giovanni'ye, Banu ablaya teşekkür ediyorum. Giovanni bana ilk söylediğinde çok telaşlanmıştım. Çok gerildim, yapabilir miyim acaba. Çok büyük bir sorumluluk, başarıda da başarısızlıkta da... Aslında bu süreçte verdiğinin çok daha fazlasını vermen gerekiyor.

FEDAKARLIKLAR OLACAK

Çünkü senin önderliğinde ilerleyen bir şey. Bazı yerde kendine dikkat etmen gerektiğinin farkına varıyorsun. Attığın adımlar, verdiğin tepkilere kadar... Kaptan olmak insanı büyütüyor. Zaten bu kişi olduğum için bunu bana layık gördüler. Hiçbir şey değişmeyecek. Sadece her zaman olduğundan daha fazla fedakarlık olacak. Bunu bana layık gördüler, çok onurlu ve çok gururluyum. Gözde abla ile konuştum. bana; 'Zehra'cım kaptanlık verilmez, alınır. Sende bu zamana kadar yaptın' dedi. Sonra birazcık içimde bir şeyler olmaya başladı."

KARDEŞİMLE AYNI TAKIMDA KENDİMİ DÜŞÜNEMİYORUM

Zehra Güneş, 'Kardeşlerinle aynı takımda oynamayı düşündün mü?' sorusuna; "Takım arkadaşı olmakla kız kardeş olmak aslında çok farklı. Kız kardeşine nazın geçiyor. Her zaman bağırdığım ve kavga ettiğim insan kardeşim olurdu. Onlarla aynı takımda olduğumu düşündüğümde bile nasıl bir durumda olacağımı düşünemiyorum" diyerek yanıtladı.

FARKLILIKLARIMLA GÜZELİM

Milli oyuncu, sosyal medyada boyuyla yapılan esprilerle ilgili olarak ise şunları söyledi: "Esprilerin dönmesini normal karşılıyorum. Ben farklılıklarımla güzelim. İnsan psikolojisi açısından çok hoş bulmuyorum ama ben de boyumla, ellerimle yapılan şakalara gülüyorum."

İKİSİ DE ÇOK İYİ ANTRENÖR

Zehra, Guidetti ile Santarelli hakkında ise şunları söyledi: "İkisi de çok iyi antrenör. Hatta çok uzağa gitmemek gerekirse; iki yakın arkadaşın bile senin için çok değerliyken, ikisini birbirinden ayıramazsın. Her insan kendi özellikleriyle güzel. İkisi de kendi özellikleriyle başarılılar. İkisiyle de çalıştığım için çok onurluyum."

GEÇEN SEZON ÇOK BÜYÜDÜM

Geçen sezon yaşadığı sakatlıkların kendisini olumlu yönde etkilediğini söyleyen Zehra Güneş, "Sakatlıklarımdan çıktıktan sonra o özveriyle çalışmak, yaptığım fedakarlıklar... Sürece güvenmek insanı çok büyütüyor. Geçen sezon çok büyüdüm. Bazı yerde kendine dikkat etmen gerektiğinin farkına varıyorsun" dedi.

İLK SENEM ÇOK ÖZEL

Zehra Güneş, 'En özel sezonun hangisi?' sorusuna; "İlk senem çok özeldi. Aslında her sene çok özeldi. İlk sezonum çok farklı, Gözde ablayla birlikte oynadım. Bir de bu sezonum olacak inşallah" yanıtını verdi.

HER GÜN BAŞKA HAYALLERLE UYANIYORUM

Zehra: "En büyük hayallerimden biri olimpiyatlarda altın madalya kazanmak. Diğerleri aslında; benim her gün bir tane hayalim çıkıyor. Hedeflerimi eledikçe daha mutlu ve huzurlu hissediyorum."

FAVORİM BOŞNAK MANTISI

Zehra Güneş, "En sevdiğim yemek Boşnak mantısı... Bir Boşnak'ta bu asla değişmez."