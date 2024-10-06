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Haberler Voleybol

Şampiyon Halkbank sahnede

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 55. sezon bugün başlayacak. Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda saat 13.00'te Cizre Bld-Halkbank karşılaşmasıyla başlayacak Efeler Ligi'nin 2024-25 sezonunda 8 farklı şehirden 13 takım mücadele verecek.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2024 Pazar 06:50
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Şampiyon Halkbank sahnede

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 55. sezon bugün başlayacak. Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda saat 13.00'te Cizre Bld-Halkbank karşılaşmasıyla başlayacak Efeler Ligi'nin 2024-25 sezonunda 8 farklı şehirden 13 takım mücadele verecek. Ankara ile İstanbul'u üçer, İzmir'i 2, Antalya, Bitlis, Bursa, Ordu ve Şırnak'ı da birer takım temsil edecek. Kayseri temsilcisi Develi Bld ise ligden çekildi. Efeler Ligi'nde Halkbank 10 şampiyonlukla, Eczacıbaşı'ndan sonra en fazla kupa kazanan takım konumunda bulunuyor. Halkbank, 2023-24 sezonunu da şampiyon tamamlayarak 5 sezon aranın ardından kupayı kazandı.

İLK YARI 15 ARALIK'TA BİTECEK

EFELER Ligi'nde normal sezonun ilk yarısı 15 Aralık'ta sona erecek, sezonun ikinci yarısı 4 Ocak 2025'te başlayıp 15 Mart'ta tamamlanacak. Lig etabını birinci sırada bitiren takım CEV Şampiyonlar Ligi'ne son sıradan gidecek.

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