Şampiyon Fenerbahçe

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinin beşinci ve son maçında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenerek seride durumu 3-2'ye getirdi. Bu sonuçla sarılacivertliler 2023-2024 sezonunun şampiyonu oldu. Müsabakaya hızlı başlayan Fenerbahçe Opet, ilk seti 25-18 kazandırdı. İkinci sette de başırılı bir oyun ortaya koyan sarı-lacivertli takım, bu seti de 25-22 kazanarak durumu 2-0'a getirdi.

RAHAT GALİBİYET

Üçüncü sete Eczacıbaşı Dynavit daha iyi başladı ve kafa kafaya geçen mücadelede Fenerbahçe Opet, rakibine geçit vermedi. Sarı-lacivertliler bu seti de 27-25 kazandı ve mücadeleyi de 3-0 kazandı. Üst üste 2. kez, toplamda ise 7'nci kez Türkiye Şampiyonu oldu. Kanarya , 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2014-

2015, 2016-2017 ve 2022-2023 sezonlarında da şampiyon olmuştu.

EN DEĞERLİ OYUNCU VARGAS

Final mücadelesinde Boskovic ile son topta karşı karşıya gelen ve rakibinin smacını bloklayarak şampiyonluk sayısını getiren Fenerbahçe Opet'in milli yıldızı Melissa Vargas, finaller boyunca sergilediği performansla da turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Vargas, plaketini TVF Başkanı M.Akif Üstündağ'ın elinden aldı.

ÖZEL ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Sezonu ikinci sırada tamamlayan ve 16 şampiyonlukla kupayı en çok kazanan takım olan Eczacıbaşı Dynavit de takım kaptanı Tijana Boskovic önderliğinde ikincilik madalyasını ve şiltini aldı. Diğer ödüller şöyle: En iyi smaçör: Ana Cristina (FB), En iyi pasör: Bojana Drca (FB), En iyi libero: Gizem Örge (FB), En iyi orta oyuncu: Eda Erdem Dündar (FB), En iyi pasör çaprazı: Tijana Boskovic (Eczacıbaşı), MVP: Melissa Vargas (FB).

BAKAN BAK MESAJLA KUTLADI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Voleybol Sultanlar Ligi Play-Off Final serisi 5'inci ve son maçında Eczacıbaşı Dynavit'i yenerek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Opet için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Bak, şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Opet'i yayımladığı mesaj ile tebrik ederken Eczacıbaşı Dynavit'i de mücadelesinden dolayı kutladı.

'HEPSİ PIRLANTA'

Fenerbahçe Opet Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar şampiyonluğun ardından "Kendi adıma zorlu bir sezon oldu. Ciddi bir bilek sakatlığı yaşadım. Tek ayakla bu kadar oldu. Takım inanılmaz. Kızlarla tek tek gurur duyuyorum. Herkes pırlanta" diye konuştu.

VODAFONE'UN DESTEĞİ SÜRECEK

Vodafone Sultanlar Ligi'nde "En Hızlı Servis Vodafone Özel Ödülü" Melissa Vargas'a verildi. Vargas ödülünü Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy'un elinden aldı. Aksoy, "Geçen yıl Türkiye Voleybol Federasyonu ile bir gönül birlikteliğine imza attık. Hem ligin, hem milli takımın ana sponsoru olduk. Vargas'ı da tebrik ediyorum. Vodafone olarak, kadın voleybolunun yanında durmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.