Dev kapışma

Bursa'da düzenlenen 2024 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley yarı final ilk maçında Arkas Spor, Ziraat Bankkart'ı 23-25, 30-32, 25-23, 25-20 ve 15-11'lik setlerle 3-2 mağlup ederek adını finale yazdıran ekip oldu. Karşılaşmanın ilk iki setini kazanan takım 25-23 ve 32-30'luk skorlarla Ziraat Bankası oldu. Arkas Spor 2-0 geriye düşmesinin ardından pes etmedi ve oyunda hakimiyetini eline aldı. Üçüncü seti 25-23, dördüncü seti de 25-20 kazanan Arkasspor, son sette de rakibine 15-11'lik üstünlük kurarak sahadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı ve adını finale yazdırmayı başardı.

2024 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley yarı final ikinci maçında Halkbank, F.Bahçe Parolapara'yı 3-1 yenerek finale yükseldi. Halkbank, mücadelenin ilk setini 25-12 kazanırken, ikinci sette de 25-16'lık üstünlük yakaladı. F.Bahçe Parolapara üçüncü sette daha etkili bir oyun sergiledi ve bu seti 25-20 kazanarak skoru 2-1'e getirdi. Dördüncü seti de 26-24 kazanan Halkbank sahadan 3-1 galip ayrılarak adını finale yazdırdı. Kupa Voley'de Arkas Spor ile Halkbank arasındaki final mücadelesi bugün saat 17.00'de Bursa'daki Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak.