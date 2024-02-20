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Fenerbahçe Parolapara CEV Kupası'nda Asseco Resovia deplasmanına çıkacak

Son dakika spor haberleri... Temsilcimiz Fenerbahçe Parolapara, CEV Kupası'nda 21 Şubat Çarşamba günü Asseco Resovia deplasmanına çıkacak. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 13:11
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Fenerbahçe Parolapara CEV Kupası'nda Asseco Resovia deplasmanına çıkacak

Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final ilk maçında 21 Şubat Çarşamba günü deplasmanda Polonya'nın Asseco Resovia ekibi ile karşılaşacak.

RCWS Podpromie'de oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.

Sarı-lacivertliler, CEV Kupası'nın çeyrek final turunda Belçika'nın Greenyard Maaseik ekibini 3-0'lık skorlarla mağlup ederek adını bir üst tura yazdırmıştı. Asseco Resovia ise Polonya ekibi Aluron CMC Warta'yı eleyerek organizasyonda yarı finale yükselmişti.

Karşılaşmanın rövanşı, 29 Şubat Perşembe günü İstanbul'da yapılacak.

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