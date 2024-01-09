Mulhouse 0 - 3 VakıfBank (Maç sonucu ÖZET) VakıfBank 5'te 4 yaptı!

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 5. maçında Fransız temsilcisi Mulhouse'a deplasmanda konuk oldu.

Rakibine set vermeyen VakıfBank maçtan 22-25, 20-25 ve 17-25'lik setler sonrası 3-0 galip ayrıldı. Sarı-siyahlılar böylece, İstanbul'da set şansı tanımadığı rakibini Fransa'da da aynı skorla geçmeyi başardı.

Bu sonucun ardından temsilcimiz VakıfBank, A Grubu'nda 5. maçında 4. galibiyetini aldı.

VOLLEY MULHOUSE ALSACE – VAKIFBANK: 0-3 SALON : Palais des Sports Mulhouse

HAKEMLER: Ari Jokelainen, Bruno Muha

VOLLEY MULHOUSE ALSACE: Mija Siftar 15, Annayka Legros 8, Christelle Tchoudjang-Nana 6, Jaali Winters 11, Silke Van Avermaet 3, Victoria Mayer 2, Carli Snyder, Julia Casadei (L), Lea Soldner (L)

VAKIFBANK: Jordan Thompson 10, Zehra Güneş 9, Gabi Guimaraes 9, Ali Frantti 10, Chiaka Ogbogu 10, Cansu Özbay 1, Aylin Sarıoğlu Acar (L), Aleksia Karutasu 5, Ayça Aykaç (L)

SETLER: 22-25, 20-25, 17-25

SET SÜRELERİ: 27', 24', 23'