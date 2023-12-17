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ECZACIBAŞI VAKIFBANK MAÇI CANLI İZLE | Eczacıbaşı - VakıfBank final maçı ne zaman? Hangi kanalda?

2023 FIVB Dünya Şampiyonası'nda heyecan final maçıyla devam ediyor. Eczacıbaşı Dynavit ile VakıfBank karşı karşıya gelecek. Ülkemizin iki temsilcisi de kupayı kazanmak istiyor. Maçın yayın bilgileri ve diğer tüm detaylar sporseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Eczacıbaşı - VakıfBank final maçı ne zaman? Hangi kanalda? Saat kaçta?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2023 Pazar 10:50
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ECZACIBAŞI VAKIFBANK MAÇI CANLI İZLE | Eczacıbaşı - VakıfBank final maçı ne zaman? Hangi kanalda?

2023 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden Eczacıbaşı ile VakıfBank, final maçında karşılaşacak. FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası tarihinde ilk kez iki Türk takımı karşı karşıya gelecek. Eczacıbaşı Dynavit de, yarı finalde Brezilya'dan Dentil Praia Clube ekibini 3-1, VakıfBank ise Çin'in Tianjin Bohai Bank takımını 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki, Eczacıbaşı - VakıfBank final maçı ne zaman? Hangi kanalda? Saat kaçta?

ECZACIBAŞI - VAKIFBANK FİNAL MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Eczacıbaşı - VakıfBank final maçı 14:30'da oynanacak. Müsabaka TRT Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak verilecek. Kazananın ülkemiz olacağı müsabakada yaşanan gelişmeler haberimizde yer alacak.

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