Galatasaray Daikin 2 - 3 VC Wiesbaden (MAÇ SONUCU - ÖZET)

CEV Challenge Kupası'ndaki temsilcimiz Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Cup 8'li Finaller Turu ilk maçında Almanya'nın VC Wiesbaden takımını konuk etti

Sarı-kırmızılılar, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi 3-2 kaybetti.

Karşılaşma 22-25, 16-25, 27-25, 25-21, 13-15'lik set sonuçları ile tamamlandı.

Danille 25 sayıyla Galatasaray Daikin'in en skorer ismi olurken Logan Eggleston 17, İlkin 12, Sude 9, Ayçin ise 7 sayıyla mücadele etti.

Rövanş mücadelesi ise 6 Aralık Çarşamba günü Almanya'nın Wiesbaden kentinde oynanacak.