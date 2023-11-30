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Galatasaray Daikin 2 - 3 VC Wiesbaden (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final ilk maçında Almanya'nın VC Wiesbaden ekibine 3-2 yenildi. Karşılaşmanın rövanşı, 6 Aralık Çarşamba günü Almanya'nın Wiesbaden kentinde oynanacak.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 23:41 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 23:43
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Galatasaray Daikin 2 - 3 VC Wiesbaden (MAÇ SONUCU - ÖZET)

CEV Challenge Kupası'ndaki temsilcimiz Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Cup 8'li Finaller Turu ilk maçında Almanya'nın VC Wiesbaden takımını konuk etti

Sarı-kırmızılılar, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi 3-2 kaybetti.

Karşılaşma 22-25, 16-25, 27-25, 25-21, 13-15'lik set sonuçları ile tamamlandı.

Danille 25 sayıyla Galatasaray Daikin'in en skorer ismi olurken Logan Eggleston 17, İlkin 12, Sude 9, Ayçin ise 7 sayıyla mücadele etti.

Rövanş mücadelesi ise 6 Aralık Çarşamba günü Almanya'nın Wiesbaden kentinde oynanacak.

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