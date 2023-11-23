Galatasaray'da maçın ardından İlkin Aydın gözyaşlarını tutamadı

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 9. hafta mücadelesinde Galatasaray, Kuzeyboru'ya deplasmanda 3-0 mağlup olarak üst üste 5. yenilgisini aldı.

Yenilginin ardından Galatasaray'ın kaptanı ve Filenin Sultanları ile başarılı bir yaz geçiren 'şampiyon' smaçör İlkin Aydın gözyaşlarına hakim olamadı.

OTOBÜSLE AKSARAY'A GİTTİLER

Galatasaray Daikin'in, Kuzeyboru deplasmanına otobüsle gitmesi de taraftarlar arasında tepkiye sebep oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar 7 saat süren bu yolculuğun otobüsle kat edilmesinin kabul edilebilir bir durum olmadığını söyledi.

Kuzeyboru deplasmanına uçak yerine otobüsle gönderilme sebebinin takımın aldığı başarısız sonuçlar olduğu da idda edildi.

KÜME DÜŞME POTASINDA

Galatasaray bu sezon Sultanlar Ligi'nde aldığı başarısız sonuçların ardından küme düşme hattına geriledi. 5 maçtır galip gelemeyen sarı-kırmızılılar Sultanlar Ligi'nin 13. sırasında küme düşme potasında yer alıyor.

Galatasaray hafta sonu Karayolları ile kritik bir mücadeleye çıkacak.