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Türkiye 3 - 0 Almanya (Maç sonucu ÖZET)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki son maçında Almanya ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak grupta 5'te 5 yaptı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 21:25 Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 22:48
Türkiye 3 - 0 Almanya (Maç sonucu ÖZET)

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, 2023 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası C Grubu 5'inci ve son maçında Almanya'yı 3-0 yenerek 5'te 5 yaptı.

Almanya'nın Düsseldorf kentinde oynanan mücadeleyi 25-15, 25-20 ve 28-26'lık setlerle 3-0 kazanan milliler, yoluna namağlup devam ediyor.

Son 16 turunda mücadele edecek Türkiye, grubunu ilk sırada bitirdi ve Belçika'nın rakibi oldu.

Milliler, Belçika ile 28 Ağustos Pazartesi günü karşı karşıya gelecek.

SETLER

1. set sonucu: Türkiye 25 - 15 Almanya

2. set sonucu: Türkiye 25 - 20 Almanya

3. set sonucu: Türkiye 28 - 26 Almanya

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