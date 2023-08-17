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Halkbank Erkek Voleybol Takımı Aslan Ekşi ile sözleşme yeniledi

Son dakika spor haberleri... Voleybol Erkekler Ligi'nin güçlü ekiplerinden Halkbank, 38 yaşındaki tecrübeli pasörü Arslan Ekşi ile mukavele yeniledi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 12:26
Halkbank Erkek Voleybol Takımı Aslan Ekşi ile sözleşme yeniledi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, deneyimli oyuncusu Aslan Ekşi ile sözleşme yeniledi. Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, 38 yaşındaki milli pasör gelecek sezon da Halkbank forması giyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aslan, Halkbank ailesinde kalacak olmanın sevincini yaşadığını ifade etti.

Mavi-beyazlı takımla CEV Kupası şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi 3'üncülüğü yaşadığına dikkati çeken Aslan, şu değerlendirmeyi yaptı:

İlk hedefimiz Süper Kupa'yı müzemize kazandırmak. AXA Sigorta Efeler Ligi, Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde zor, zor olduğu kadar da enteresan bir yarış bizi bekliyor. Bu yarışın içinde olmak, üstelik de iddialı bir şekilde yer almak elbette beni çok heyecanlandırıyor. İnşallah bu sene hedeflerimize ulaşır ve şampiyon olarak camiamızı mutlu ederiz.

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