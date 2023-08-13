Plajda final maçları var

Kayseri'de, Erciyes Kayak Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı ve 29 takımın mücadele ettiği plaj voleybolu turnuvası ikinci gününde eleme müsabakalarıyla devam etti. Türkiye'nin yanı sıra Ukrayna, İran ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 16 erkek ve 13 kadın takımın başarı için ter döktüğü turnuva bugün final karşılaşmalarıyla sona erecek. Turnuvada dereceye giren takımlar için bugün ödül töreni düzenleneceği bildirildi.
Kayseri'de, Erciyes Kayak Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı ve 29 takımın mücadele ettiği plaj voleybolu turnuvası ikinci gününde eleme müsabakalarıyla devam etti. Türkiye'nin yanı sıra Ukrayna, İran ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 16 erkek ve 13 kadın takımın başarı için ter döktüğü turnuva bugün final karşılaşmalarıyla sona erecek. Turnuvada dereceye giren takımlar için bugün ödül töreni düzenleneceği bildirildi.