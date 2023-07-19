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Rakip Fransa

Karabük'te gerçekleştirilen 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda Polonya'yı 3-0 yenen Türkiye Erkek Milli Takımı, grup lideri olarak yarı finale kaldı. Milli voleybolcularımız yarın oynanacak yarı finalde, Fransa ile karşı karşıya gelecek.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2023 Çarşamba 06:50
Rakip Fransa
Karabük'te gerçekleştirilen 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda Polonya'yı 3-0 yenen Türkiye Erkek Milli Takımı, grup lideri olarak yarı finale kaldı. Milli voleybolcularımız yarın oynanacak yarı finalde, Fransa ile karşı karşıya gelecek.
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