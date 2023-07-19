Rakip Fransa

Karabük'te gerçekleştirilen 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda Polonya'yı 3-0 yenen Türkiye Erkek Milli Takımı, grup lideri olarak yarı finale kaldı. Milli voleybolcularımız yarın oynanacak yarı finalde, Fransa ile karşı karşıya gelecek.
Karabük'te gerçekleştirilen 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda Polonya'yı 3-0 yenen Türkiye Erkek Milli Takımı, grup lideri olarak yarı finale kaldı. Milli voleybolcularımız yarın oynanacak yarı finalde, Fransa ile karşı karşıya gelecek.