Ziraat Türkiye Kupası
Atletico Madrid, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2026 Salı 19:40
Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Müsabakanın oynanacağı RAMS Park'ta Teknik Direktör Diego Simeone yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. Antrenman öncesinde saha içinde kısa bir toplantı yapılırken, daha sonra futbolcular top kapma çalışmasına geçti. Futbolcular, antrenmanın basına açık son bölümünde ise pas ve koşu çalışmaları yaptı. İspanyol ekibi, basına kapalı bölümde ise Galatasaray maçının taktiğine çalıştı.

DİĞER
SON DAKİKA
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
